Hz. Meryem'e ilişkin iğrenç ifadeler kullanan o ilahiyatçıya tepki yağıyor! Fatih Erbakan: Bu şahısların ilahiyat fakültelerinde yer alması ciddi bir tehlikedir

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa, Hz Meryem'e yönelik bir fuhuş isnadından bulunan bir ses kaydı nedeniyle tepkilerin odağında.

Kayıtların sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük bir kesimin tepkisini çeken Kısa, Twitter'da trend topic oldu.

Kısa'nın Hz. Meryem'e fahişelik imasında bulunduğunu ifade eden ve #CihatKısaGörevdenAlınsın etiketi kullanılarak yapılan paylaşımlar sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Erbakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden bir öğretim görevlisinin Meryem Suresi’nde yer alan ayet-i kerimeleri açıkça inkar ederek Hz. Meryem validemize dil uzatmaya kalkışması hiçbir sözle ifade edilemeyecek düzeyde büyük bir felakettir.

Bozuk itikada sahip bu gibi şahısların ilahiyat fakültelerinde yer alması ciddi bir tehlikedir.

İlgililerin söz konusu şahısla ilgili olarak gerekeni en acil şekilde yapması zaruridir.

Dil uzatılan Hz. Meryem validemiz yerine Sn. Cumhurbaşkanı olsaydı, bu şekilde duyarsız kalınır mıydı diye düşünmeden edemiyoruz."

CİHAD KISA KİMDİR?

1976 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğan Cihad Kısa, ilk ve orta öğretimini Muğla'da tamamladı.

Cihad KısaLisans eğitimini Uludağ Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek Lisans için İzmir'e gitti. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri'nde Yüksek Lisans yapan Kısa, aynı bölümde doktorasını bitirdi.

Kısa, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Üyesi görevini üstlenmekte olup, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır. 2015 yılından bu yana aynı bölümde doçent olarak görev yapmaktadır.

Cihat Kısa'nın eğitim bilgileri:

Lisans Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat1999

Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı2004

Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı2013

Yardımcı Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi2015