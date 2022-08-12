Hz. Muhammed'e hakaretler içeren Şeytan Ayetleri isimli kitabın yazarıydı! Yazar Selman Rüşdi saldırıya uğradı!

Şeytan Ayetleri, Utanç, Geceyarısı Çocukları gibi kitapalrı ile meşhur olan İngiliz yazar Selman Rüşdi, yazdığı kitapalrdan dolayı hz Muhammed'e ve İslam dinine olan söylemlerinden dolayı kitapları yayımladığı dönemde birçok yerden ölüm tehditleri almıştı. Yazar, bugün vereceği konferansta saldıya uğradı.

DARP EDİLİP BIÇAKLANDI

New York'ta Chautauqua Enstitüsü'nde verceği bir konfrans sırasında kimliği sahneye atlayan bir erkek tarafındna ilk önce darp edilen ardından da bıçaklanan Rüşdi, olay yerinde ağır yaralandığından, ilk müdahale konferansta bulunan kişiler tarafından yapıldı.

SAĞLIK DURUMU BELLİ DEĞİL

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki yazar Selman Rüşdi'nin şu an ki sağlık durumu hakkında bir bilgi verilmezken New York eyalet polisinden yapılan açıklamada, Rüşdi'nin boynundan bıçak darbesi aldığı bildirildi.

YAZDIĞI KİTAPTAN DOLAYI ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Yazarın yayımlamış olduğu Şeytanın Ayetleri kitabından dolayı 1989 yılında, İran’ın dini lideri Ayetullah Humeyn tarafından ölüm czasına çarptırılmış olup İran'daki bir vakıf da Rüşdi'nin öldürülmesi karşılığında öldürecek olan kişiye 3 milyon doların üzerinde bir ödül vaad etmişti.