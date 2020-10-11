İBB açıkladı! Yarın toplu taşıma 8 saat ücretsiz olacak

Yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar için başlayacak yüz yüze eğitim kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamayla saat 06.00-14.00 arası toplu taşımaların ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbul kartınızı okutarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz" denildi.

ULAŞIM ÜCRETSİZ SAĞLANACAK

Karara göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek.