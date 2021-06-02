İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'ihtiyaç yok' diyerek reddetmişti: Deniz salyasının Marmara'yı esir almasının sebebi...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'ihtiyaç yok' diyerek reddetmişti: Deniz salyasının Marmara'yı esir almasının sebebi...
Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak denizlerdeki yaşamı olumsuz etkileyen deniz salyasının (müsilaj), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği ileri teknoloji sahibi Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle temizlenebileceği ileri sürüldü.