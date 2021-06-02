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  3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'ihtiyaç yok' diyerek reddetmişti: Deniz salyasının Marmara'yı esir almasının sebebi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'ihtiyaç yok' diyerek reddetmişti: Deniz salyasının Marmara'yı esir almasının sebebi...

Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak denizlerdeki yaşamı olumsuz etkileyen deniz salyasının (müsilaj), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği ileri teknoloji sahibi Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle temizlenebileceği ileri sürüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'ihtiyaç yok' diyerek reddetmişti: Deniz salyasının Marmara'yı esir almasının sebebi... 1130

Marmara Denizi, son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen ve bşrçok il ve ilçeyi etkisi altına alarak denizlerdeki hayatı durma noktasına getiren deniz salyası (müsilaj) tehlikesiyle sarsılıyor. Uzmanların sıklıkla yaptığı 'Önlen alınmalı' açıklamalarının ardından deniz salyalarının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği proje ile önlenebileceği iddia edildi. 