İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kabul edilen 'yeşil alan' kararlarına veto

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ve kasım ayı meclis toplantılarında, AK Partili meclis üyelerinin verdikleri, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı parsellerin park, yeşil alan ve deprem toplanma alanı ilan edilmesi ile ilgili teklif kabul edilmişti.

Bu kararlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafında veto edilip tekrar görüşülmek üzere Meclis'e gönderildi.

İBB Meclisi'nin aralık ayı gündeminde yer alan Başkanlık teklifindeki maddeler şöyle:

"Şişli-Esenler-Kağıthane-Başakşehir-Eyüpsultan ve Beşiktaş ilçelerinde bulunan muhtelif parsellerin park alanına alınmasına ilişkin, 17.10.2019 tarih ve 702 sayılı Meclis kararı.

Başakşehir ve Tuzla ilçeleri muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların, park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına ilişkin, 17.10.2019 tarih ve 703 sayılı Meclis kararı.

Muhtelif ilçelerde bulunan taşınmazlara ilişkin devir ve tahsis işlemlerine ilişkin (12 dosya) 27.11.2019 tarih ve 934 sayılı Meclis kararı."