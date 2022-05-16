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  3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan öğrencileri kızdıracak hamle! Toplu taşımada indirim kararını veto etti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan öğrencileri kızdıracak hamle! Toplu taşımada indirim kararını veto etti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla kabul edilen öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olması kararını veto etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan öğrencileri kızdıracak hamle! Toplu taşımada indirim kararını veto etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı oturumlarında, AK Parti ve MHP grupları tarafından Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oy çokluğu ile kabul edilmişti.

MECLİS VETO EDİLEN KARARI YENİDEN GÖRÜŞECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nisan ayı oturumlarında meclisten geçen indirim kararı hakkında açıklama yaparak veto edeceğini duyurmuştu. Bugün İBB Meclisi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında başlayacak mayıs ayı oturumlarının "Başkanlık ek teklifleri" arasında İmamoğlu'nun veto kararı da yer aldı. Öğrenci indirimi kararı gelecek günlerde İBB Meclisi'nde yeniden görüşülecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan öğrencileri kızdıracak hamle! Toplu taşımada indirim kararını veto etti!

İMAMOĞLU: TÜRKİYE'DEKİ EN UCUZ ABONMAN KARTI İSTANBUL'DA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, abonman kartların, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olmasıyla ilgili teklif gündeme geldiğinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı. Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye'deki en ucuz abonman kartı İstanbul'da."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan öğrencileri kızdıracak hamle! Toplu taşımada indirim kararını veto etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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