İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şiddetli yağış sonrası tuhaf açıklamalar

İmamoğlu incelemelerinin sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Meteoroloji'nin kendilerine doğru zamanda bilgi vermediğini ifade etti.

İMAMOĞLU'NDAN TATİL SORUSUNA GARİP CEVAP!

İmamoğlu, 'tatil' sorusuna garip bir şekilde yanıt verdi: 'Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen…' İmamoğlu, sağanak yağmurla ilgili de Meteorolojinin geç uyarıda bulunduğunu ileri sürdü.