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İBB Başkanı İmamoğlu: Hocalı’da katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hocalı’da katledilen Azerbaycan Türklerini andı.

İBB Başkanı İmamoğlu: Hocalı’da katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Hocalı’da katledilen Azerbaycan Türklerini andı.

Tüm bölgeye, komşulara ve soydaşlara barış ve huzur dolu bir gelecek dileyen İmamoğlu bir daha böyle bir acının yaşanmamasını temenni etti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hocalı’da katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm bölgeye, komşularımıza, soydaşlarımıza barış ve huzur dolu bir gelecek diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın."

İBB Başkanı İmamoğlu: Hocalı’da katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyorum

HOCALI KATLİAMI HAKKINDA

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı esnasında 26 Şubat 1992Wde  Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana gelen ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledildiği olaydır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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