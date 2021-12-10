İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklaması espri konusu oldu! Bir belediye başkanının belediyeye alınan ve çıkan işçiden haberi olmaz mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 33 bin personel alımı yaptığını belirtip bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini, 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu ifade etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Bakan Soylu'nun konuşması üzerine açıklamada bulundu.

İmamoğlu, basın açıklaması sırasında görevi süresince belediyeye aldığı ve işten çıkardığı işçilerin sayılarını eline verilen listeden bir türlü okuyamadı. Sürekli giren ve çıkan işçi sayılarını karıştırması ve yanındakilerin sürekli uyarılması ilginç anlara sahne oldu.

Görüntüleri izleyenler "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kim yönetiyor?", "Bir belediye başkanının belediyeye alınan ve çıkan işçiden haberi olmaz mı?" eleştirilerinde bulundu.

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun espri konusu olan sözleri:

NE OLMUŞTU?

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımlarına ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye 33 bin kişi alındığını, bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu ifade etmişti.

Bakan Soylu, İBB'ye yapılan alımlarla ilgili şu dikkat çeken ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim."