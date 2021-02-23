İBB bedava tablet başvurusu başladı mı 2021? İBB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? soruları gündemde...

İBB BEDAVA TABLET BAŞVURUSU BAŞLADI MI 2021?

İstanbul'da yaşayan ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilere ücretsiz 40 bin tablet dağıtımına başlandı. Evinde ilköğretim ve lisede okuyan 3 ve daha az öğrencinin bulunduğu ailelere 1 tablet verilecek. 4 ve üzeri öğrencinin bulunduğu ailelere de 2 tablet dağıtılacak.

İBB BEDAVA TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedava tablet başvurusu alınmamaktadır. Tabletler ailenin gelir durumu, öğrencinin başarısı ve ihtiyaç durumuna göre İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından verilecektir. Öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. İnternette dolaşan tablet başvuru formlarına ise itibar etmemelisiniz.

Yapılan açıklamada 1. faz salgın yardımı sürecinde olduğu gibi sosyal destek alan ailelere otomatik olarak tablet dağıtımı yapılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet ekipleri ailede eğitim gören çocuk sayısına göre sosyal destek alan ailelerin adreslerine tabletlerini bizzat teslim yapacak. Ücretsiz verilen tabletlerin bazıları wifi üzerinden, bazıları da sim kart takılarak internete bağlanabilmektedir.