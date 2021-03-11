İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak 2021? sorularının yanıtları öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Pandemi nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitim devam etmiyor olsa da İBB bursu ilk taksit Aralık ayında öğrencilerin hesabına yatırıldı, şimdi de diğer taksitlerin ödenmesi bekleniyor.

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursların yatacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.

İBB tarafından daha önce yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksitinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksitin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.

İBB BURSU İÇİN İSTENEN BELGELER

*Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge

*Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

*Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

*Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

*Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

*KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

*Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek

İBB BURSU NE KADAR?

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre toplam 30 bin üniversite öğrencisine verilecek olan burs öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlendi. Burslar 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.