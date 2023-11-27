(İBB) CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için aday adaylık müracaatını yaptı

31 Mart 2024 yerel seçimleri için partilerdeki aday adayları bir bir belli olmaya başlanarak aday adayı olması kesin gözüyle bakılan (İBB) CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için aday adaylık müracaatını yaptı.

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(İBB) CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için aday adaylık müracaatını yaptı

İBB CHP Grup Başkan Vekili ve Pendik Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvurusunu yaptı. CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri’ye başvuru formunu teslim eden Balyalı, “Pendik Belediye Başkanı olarak Pendiklilere hizmet etmek istiyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanlığında, Tarık Balyalı’nın başvurusuna ilişkin konuşan İlçe Başkanı Niyazi Güneri, aday adaylığı sürecinin tamamlanmasından sonra seçilen Belediye Başkan Adayı, partilerini Pendik’te 2024’te iktidar yapacağına inandıklarını söyledi.

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Güneri; “Çünkü ilçe başkanı olarak, ilçe yönetim kurulu olarak bunu hissediyoruz. Bu çalışmayı bu heyecanı 31 Mart 2024 tarihine saklıyoruz. Pendik’te iktidar olmak için yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun başarılar diliyorum” dedi.

BALYALI: PENDİKLİLERE HİZMET ETMEK İSTİYORUM

Tarık Balyalı ise yaptığı konuşmada, İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve ilçe yönetim kurulu üyelerine ve partililere teşekkür ederek; “Aslında bu bir aday adaylık açıklaması değil. O açıklamayı mümkünse önümüzdeki hafta yapmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben İBB’de CHP Grup Başkan Vekiliyim. Kasım ayı bütçe görüşmeleri açısından en yoğun olduğumuz dönem… O nedenle en azından takvime uygun biçimde aday adaylık başvuru dosyamı teslim etmek istedim. Bu adaylık meselesinde değişik isimlendirmeler var. Adaylık, aday adaylığı… Ben ona bir tane daha bir şey eklemiştim. Aday adaylığına adaylık durumundaydık. Ama şu an dosyamı ilçe başkanıma takdim edip aday adayı noktasına gelmek istiyorum. Eğer uygun görürseniz… Daha sonrasında eğer partimiz uygun görürse belediye başkan adayı olarak görev yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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CHP Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Tarık Balyalı: “Eğer partimiz uygun görürse, belediye başkan adayı olarak görev yapmak istiyorum. Eğer Pendik halkı onay verirse, daha sonrasında da Pendik Belediye Başkanı olarak görev yapmak istiyorum. Hayırlısı ile… Buraya gelmeden önce 2 günden beri düşünüyorum, ne konuşsam diye. Aslında aklıma çok fazla şey gelmedi. Çünkü aslında aklımda sadece Pendik’i kazanmak var. Pendik’te iktidar olmak var. Bunun dışında aklımda başka hiçbir düşünce yok. Ne söylersek söyleyelim bu işe karar verecek olan halktır, örgüttür.

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Pendik’in ve halkın kantarına da çıkmaya hazır durumdayım. Bilgimiz birikimimiz tecrübemiz bu işlere ayırdığımız zaman yaptıklarımız yeterli olduğu kanaatindeyim. Bu süreç içerisinde de tecrübelerimi örgütümle ve Pendik halkıyla paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Haftaya yapacağım aday adaylığı açıklamamda ise Pendik’te neden aday olduğumu, önümüzdeki süreçte nasıl bir Pendik hayali kurduğumu, bütün örgütüm ve Pendiklilerle paylaşmak istiyorum. Umarım hem bize hem partimize hem Pendik’imize hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum.”

Tarık Balyalı’nın başvuru programı toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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