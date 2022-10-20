İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!

Cumhuriyet Halk Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ve Pendik Belediyesi Cumhuriyet Halk Parti meclis üyesi Cengiz Aycan, Pendik Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Kaynarca Spor Kulübü merkezinde yapılan görüşmede Kulüpler Birliği Başkanı Eşref Şeneroğlu, Pendik'te bulunan amatör spor kulüpleri hakkında Balyalı'ya bilgi verdi. Tarık Balyalı ise İBB'nin amatör spor kulüpleri hakkında yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İSTEDİK"

Tarık Balyalı görüşmeye ilişkin olarak, "Bir Pendikli olarak Pendik'teki amatör spor kulüplerine İBB olarak nasıl bir katkıda bulunabileceğimizi ve zor şartlarda mücadele eden amatör spor kulüplerinin sorunlarını nasıl çözebileceğimizi öğrenmek için siz değerli kulüp başkanlarıyla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunmak istedik. Yapılan görüşmede oldukça faydalı bilgilere sahip olduk. Sizlerden aldığımız görüş ve öneriler doğrultusunda İBB olarak Pendik'teki amatör spor kulüplerinin sorunlarını daha da yakından ilgilenerek çözebileceğimize inandık" dedi.

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"DESTEĞİN ARTMASI İÇİN ÇALIŞMALARDA BULUNACAĞIZ"

Balyalı, her yıl İstanbul'daki amatör spor kulüplerine yardımda bulunduklarını ifade ederek " Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak grubumuz adına İBB'nin amatör spor kulüplerine olan desteğin daha artması için çalışmalarda bulunacağız" diye konuştu.

Görüşmede Pendik Amatörspor Kulüpleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Kaynarcaspor Kulüp Başkanı Eşref ,Şeneroğlu, Dolayoba Spor Kulübü Başkanı Selim Enür, Kurtköy Spor Kulübü Başkanı Önder Akpınar. Pendikgücüspor Kulübü Başkanı İbrahim Şahin, Doğanspor Başkanı Günay Gömeç ve Pendik Kavakpınarspor Kulübü Başkanı Abdullah Çakır bulundu.