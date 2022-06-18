İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları izinsiz kesmiş! Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti, cezayı kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Emirgan Korusu'nda bulunan 54 ağacı izinsiz şekilde kesmiş, bu durum vatandaşların tepkisini çekmişti. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlendiği duyurdu.

ÇEŞİTLİ TÜRLEDE AĞAÇLAR İZİN KESİLMİŞ

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir.''

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