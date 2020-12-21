İBB izin vermemişti! Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den o olaya açıklama geldi

Koronavirüs tedavi tamamlanan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaklaşık 40 bin nüfusu olan ve toplu taşımanın merkezi konumunda olan Fevzi Çakmak Mahallesi'ne kurulması amaçlanan tuvaletin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Pendik Belediyesi tarafından yapılan tuvalet, İBB yetkilileri tarafından ana arterde olduğu gerekçesi ile kaldırıldı. Sabah saatlerinde seyyar tuvaletin bulunduğu noktaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tuvaleti kaldırmaya başladı. Tepkilere rağmen İBB ekipleri tuvaleti kaldırdı.

''KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM''

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin; ''Böyle bir meseleden dolayı kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm'' diyerek twitterdan bu konuya açıklama getirdi.