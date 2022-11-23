İBB Meclisi'nde karar verildi! 25 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri belirlendi!

İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında 25 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçesi ele alındı. Yapılan oylama sonucu belediyelerin bütçeleri, oy birliğiyle kabul edildi.

Melahat Ersoy
Editör
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İBB Meclisi'nde karar verildi! 25 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri belirlendi!

İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı.

2023 YILI BÜTÇELERİ ELE ALINDI

Toplantıda, Avrupa yakasında yer alan 25 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçelerinin ne kadar olacağı masaya yatırıldı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Yapılan oylamalar sonucunda 25 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri, oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

İBB Meclisi'nde karar verildi! 25 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri belirlendi!

İŞTE 25 İLÇE BELEDİYESİNİN BÜTÇELERİ

25 ilçe belediyelerin onaylanan 2023 yılı bütçesi ise şu şekilde oldu:

Arnavutköy: 1 milyar 800 milyon

Avcılar: 1 milyar 360 milyon

Bağcılar: 2 milyar 350 milyon

Bahçelievler: 2 milyar 552 milyon

Bakırköy: 1 milyar 70 milyon

Başakşehir: 3 milyar 250 milyon

Bayrampaşa: 804 milyon

Beşiktaş: 1 milyar 988 milyon

Beylikdüzü: 1 milyar 705 milyon

Beyoğlu: 1 milyar 71 milyon

Büyükçekmece: 1 milyar 523 milyon

Çatalca: 672 milyon 604 bin

Esenler: 2 milyar 700 milyon

Esenyurt: 3 milyar 370 milyon

Eyüpsultan: 2 milyar 500 milyon

Fatih: 1 milyar 511 milyon

Gaziosmanpaşa: 2 milyar 65 milyon

Güngören: 1 milyar 34 milyon

Kağıthane: 1 milyar 491 milyon

Küçükçekmece: 2 milyar 450 milyon

Sarıyer: 1 milyar 692 milyon

Silivri: 1 milyar 348 milyon

Sultangazi: 1 milyar 634 milyon

Şişli: 2 milyar 100 milyon

Zeytinburnu: 1 milyar 550 milyon

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