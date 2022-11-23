İBB Meclisi'nde karar verildi! 25 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri belirlendi!

İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı.

2023 YILI BÜTÇELERİ ELE ALINDI

Toplantıda, Avrupa yakasında yer alan 25 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçelerinin ne kadar olacağı masaya yatırıldı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Yapılan oylamalar sonucunda 25 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri, oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

İŞTE 25 İLÇE BELEDİYESİNİN BÜTÇELERİ

25 ilçe belediyelerin onaylanan 2023 yılı bütçesi ise şu şekilde oldu:



Arnavutköy: 1 milyar 800 milyon



Avcılar: 1 milyar 360 milyon



Bağcılar: 2 milyar 350 milyon



Bahçelievler: 2 milyar 552 milyon



Bakırköy: 1 milyar 70 milyon



Başakşehir: 3 milyar 250 milyon



Bayrampaşa: 804 milyon



Beşiktaş: 1 milyar 988 milyon



Beylikdüzü: 1 milyar 705 milyon



Beyoğlu: 1 milyar 71 milyon



Büyükçekmece: 1 milyar 523 milyon



Çatalca: 672 milyon 604 bin



Esenler: 2 milyar 700 milyon



Esenyurt: 3 milyar 370 milyon



Eyüpsultan: 2 milyar 500 milyon



Fatih: 1 milyar 511 milyon



Gaziosmanpaşa: 2 milyar 65 milyon



Güngören: 1 milyar 34 milyon



Kağıthane: 1 milyar 491 milyon



Küçükçekmece: 2 milyar 450 milyon



Sarıyer: 1 milyar 692 milyon



Silivri: 1 milyar 348 milyon



Sultangazi: 1 milyar 634 milyon



Şişli: 2 milyar 100 milyon



Zeytinburnu: 1 milyar 550 milyon