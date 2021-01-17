İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kar yağışı açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kentteki kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ongun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da kar yağışları neticesinde Anadolu yakası yüksek kesimlerde 20 ila 30 cm, iç kesimlerde 10-20 cm arası kar kalınlığı ölçülmüştür. Avrupa yakasındaki ilçelerde ise ortalama ölçülen kar kalınlığı 2 ila 5 cm arasındadır. Yağışların yarın da sürmesi beklenmekte."

METEOROLOJİ SOĞUK HAVAYA KARŞI UYARDI

Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da birkaç gündür yer yer etkili olan kar yağışı iki gün daha devam edecek. Soğuk hava dalgası ise hafta boyu yurt genelinde kendini gösterecek. Kar yağışı etkisini kaybetse de soğuklar sürecek.

Kar yağışı İstanbul’da Anadolu Yakası’nı daha çok etkilerken Avrupa Yakası’nda ise iç ve yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu.

Bugün de kar yağışı Anadolu Yakası’nda daha geniş bir alanı etkileyeceği ancak şehir genelinde kar kendini göstermeye devam edeceği ifade edildi.