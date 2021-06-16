İBB yaz spor okulları kayıt 2021 ekranı: İBB yaz spor okulları başladı!

Yaz aylarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak Yaz Spor Okulları başlıyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlen yaz spor okulları için öğrencilerden ücret talep edilmeyecek. İstanbul'un 26 ilçesindeki 47 salon, ücretsiz yaz spor okullarına ev sahipliği yapacak.

İBB YAZ SPOR OKULLARI'NA NASIL KAYIT YAPILIR?

Eğitimler Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek olup kayıtlar ise salonlara şahsen başvuru yoluyla yapılacak.

O salonların iletişim bilgilerine ve lokasyonlarına ise https://genclikspor.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabilecek.

İBB YAZ SPOR OKULLARINDA HANGİ EĞİTİMLER VAR?

Yaz Spor Okulları sadece hafta içleri ve saat 09:00 ve 13:00 aralığında gerçekleştirilecek. Eğitim verilecek branşlar ise şöyle;



*Futsal

*Basketbol

*Voleybol

*Hentbol

*Badminton

*Masa Tenisi

*Kort Tenisi

*Karate

*Taekwondo

*Judo

*Güreş

*Boks

*Atletizm

*Cimnastik

*Okçuluk