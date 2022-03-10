İBB yeniden bile bile lades dedi! Kar yağdı, yollar yine tuzlanmadı Ekrem İmamoğlu, yol yerine yine balık mı tuzladı?

Geçtiğimiz ocak ayında, İstanbul'a neşe olacağı yerde çile olan kar yağışı vatandaşı mağdur etmiş, İBB Başkanı ve yönetiminin ihmali sebebiyle zor anlar yaşatmıştı. Yolların tuzlanmaması ve yeterli kar küreme aracının bulunamaması, haftalarca yapılan "Kar geliyor" duyurusuna rağmen, Ekrem İmamoğlu'na "Kar birden bastırdı" savunması yaptırmıştı. Son olarak, günlerdir haber bültenlerinin de duyurduğu yağışları, İBB yine duymadı. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini gösteren kar, vatandaşa yine çile oldu.

"YİNE BALIK MI TUZLADI?"

Başta, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy olmak üzere, yol üzerinde birçok araç mahsur kaldı. İETT'ler, büyük ve küçük taşıtların asfalttan kaydığı görülürken, yolların yine tuzlanmadığı gözler önüne serildi. Vatandaş duruma sessiz kalmayarak "Ekrem İmamoğlu, yine yol yerine balık mı tuzladı?" şeklinde tepki gösterdi.