İBB yönetimine tepkilerin ardı arkası kesilmiyor!

Yeni dönemde Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş', Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' ve İskender Pala'nın 'Aşk Bir Zamanlar' oyunlarının yer almaması infial yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu karar ekonomik gerekçelere dayandırılsa da repertuvardan kaldırılan tiyatro oyunların hepsinin muhafazakar kalemlerden çıkması 'sansür' eleştirilerine neden oldu.

Haber7, İBB'nin bu tavrını uzman kişilere sordu.

İstanbul Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Bıyıklı

Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde kullandığı kucaklayıcı dilin sadece oy toplamaya yönelik olmadığını İstanbullular görmek istiyordu. Zira belediyenin kazanılmasında bu dil etkilli oldu. CHP’nin klasik kutuplaştırcı ötekileştirici toplumun değerlerine düşman siyasetinin dışında bir anlayışla CHP’li başkanın yeni bir yönetim anlayışı sergileyeceği havası vermesi toplumun bazı kesimlerine belki dedirmişti. Ama repartuardan kaldırılan oyunlara baktığımızda CHP’nin düşmanca politikasının yeniden hortladığını görüyoruz. CHP bu milletin inancına her zaman düşmandır seçimlerde oluşturdukları algıya kanmayın diyenleri haklı çıkarttılar. Necip Fazıl gibi Mustafa Kutlu gibi Türkiyenin ortak değeri haline gelmiş isimlerin yazdıkları oyunlara karşı uygulanan bu tutum kabul edilebilir bir tutum değildir. CHP yasadışı sol örgütlerin azılı militanlarının yönlendirmesine açık bir politikaya geri dönmüştür. İdeolojik bağnazlıklarını daha ilk aylardan ortaya çıkarmış bundan sonra nasıl bir yönetim anlayışı izleyeceklerinin de işaretlerini vermiştir. Muhafazakar sanatçılara aydınlara hayat hakkı tanımayan bağnaz CHP zihniyeti tekrar sahneye çıkmıştır. Türkiye bu oyunu yakın tarihin birçok döneminde görmüş ve sorumluları asla affetmemiştir. Bugün tiyatrolarda sergilenen partizan tavrı unutmayacak affetmeyecektir. Sayın İmamoğlu diliyle kucaklıyor ama icraatlarıyla adeta tekme tokat saldırıyor. Göreve geldiği andan itibaren her şeyi kaydeden aziz milletimiz bu bağnazlıkları da görüyor ve kaydediyor. Zamanı gelince mutlaka demokratik çerçevede tavrını gösterecektir.

"BU FAŞİST TUTUMU KINIYORUZ VE HALKIMIZA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Türkiye’nin normalleşmesi hangi parti olursa olsun kendisinden olmayanlara da gösterdiği anlayış ve müsamaha ile mümkün olacaktır. Ak Parti döneminde her görüşten insanın yazdığı oyunlar sahnelenmiş herhangi bir kısıtlama olmamıştır. Öyle ki Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştiren oyunlar bile kendisine yer bulmuştur. Fakat CHP zihniyeti yetkiyi aldığı kısa süre içerisinde faşist bir tarzla kendi zihniyetine uzak gördüğü isimleri dışlamıştır. Bu tavrı kınıyoruz. Bu yanlış tutumun Türkiye’ye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Necip Fazıl’ın oyununu repertuardan çıkararak bir şey başarmış olamazsınız. Çünkü Necip Fazıl gibi isimler milletin gönlüne girmiş Kemalist rejimin en baskıcı dönemlerinde bile yolundan dönmemiş fikirlerinden vazgeçmemiştir. CHP zihniyeti bazı muhafazakar ve milliyetçilerin oyuyla elde ettiği kazanımlarını muhafazakar ve milliyetçilerin değerlerine karşı çıkarak kaybedecektir. Bu hamleler geleceğin habercisidir. Tekrar bu faşist tutumu kınadığımızı belirtiyor ve aziz halkımızı Necip Fazılların Mustafa Kutluların eserlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Dr. İsmail Öz

İsraf kavramının bizde tarihsel bir kavramı var. CHP bunu kavramsal anlamından çıkarıyor. Öncelikle AK Parti zamanında yapılan her şeyi itibar suikastına uğratılıyor. Müslüman bir ülkede israf çok ciddi bir şekilde karşılık buluyor. Eğer bunun önü alınmaz ve bu algı operasyonuna dur demeliyiz. Yoksa AK Parti döneminde yapılan tüm büyük projelerin değersizleştireceği bir durumla karşı karşıya gelebiliriz. Şu anda CHP’li Belediyeler meşru anlaşmalar çerçevesinde kurumsal devamlılık devam etmesi lazım. Ama gelince bunların iptal edilmesi sadece devleti zarara uğratması lazım. CHP’li Belediye Başkanı ne diyordu “ Bir saniye bile tahammülümüz yok” Bu aslında AK Parti ve onun nezdinde bu memleketin insanlarına tahammülleri yok. İşe alınmış insanları işten çıkartıyorlar. Arabaları YeniKapı’ya diziyor ama 3 katı maliyetle araç satın alıyorsunuz. Belediyenin iştiraklerinden insanları kovuyorsunuz hemen işe alım yapıyorsunuz hepsi CHP tandanslı.

"BİZİ DE Mİ İSRAF GÖRECEKLER?"

Necip Fazıl’ın, Mustafa Kutlu’nun ve İskender Pala’nın eserlerini tiyatrodan kaldırıp israf diyorsunuz. Eğer bu isimler israfsa diğerlerini nereye koyacaksınız? 39 eser israf değil bu ülkenin değerlerine israf diyorsanız bu aynen Batılıların Afrikalıları fazlalık görmesi gibidir. Sende yarın öbür gün bizi mi israf göreceksiniz. İsraf stratejisinin gerçek anlamda bu algıyı, bu siyasi medyumluğa karşı gelemezsek bu camianın insanları da israf konumuna düşecek.

KAYNAK: Haber 7