Görümcesi terörist çıktı! İBB’deki PKK bağlantılı sekreter olayında dikkat çeken detay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiaları üzerine özel teftiş başlattığını duyurmuştu.

A Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlıklar Müdürlüğü'ne personel olarak aldığı Sevtap Ayman'ın 2011-2012 yıllarında Kandil ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına gittiği ve oradaki PKK'lılarla görüştü. dli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün Özel Kalemi'nde sekreter olarak göreve devam eden Ayman'ın kocasının ablasının kırmızı kategoride aranan terörist olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun basında yer alan bazı haberler üzerine Sevtap Ayman'ın tutuklu olmadığını mesleğinin gereği görevi başında olmaya devam edeceğini belirtti.

SEVTAP AYMAN'IN EŞİNİN ABLASI KIRMIZI KATEGORİDE ARANAN İSİMLERDEN

İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün Özel Kalemi'nde sekreter olarak çalışan Sevtap Ayman'ın eşinin ablası olan Mizgin kod adlı Kadriye Sayın'ın, 29 yıl önce terör örgütü PKK'nın kadrosuna katıldığı ve Suriye alanında terör örgütü içerisinde sözde tabur komutanı olarak faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de aranan isimlerden olduğu ortaya çıktı.

Kadriye Sayın'ın PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 1993-1999 yılları arasında sözde Botan Sahada takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2000-2008 yılları arasında Irak' ın kuzeyi Haftanin-Zap bölgelerinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2008 yılında Irak' ın kuzeyinde sözde Metina bölgesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2013 yılında Irak' ın kuzeyi Zap bölgesinde terör örgütü içerisinde sorumlu olduğu, 2015 yılında Irak' ın kuzeyi sözde Metina bölgesinde terör örgütünün kadın yapılanması YJA- Star içerisinde sözde 5'li yürütmede yer aldığı öğrenildi. Kırmızı kategoride aranan teröristin, 2015 yılı içerisinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye Kobani bölgesinde sözde saha sorumlusu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması YPJ içerisinde Suriye' de sözde Afrin kantonunda tabur sorumlusu olduğu belirlendi.

21 Nisan 2018'de yakalanan Bişenk kod adlı terörist ifadesinde, Mizgin kod adlı Kadriye Sayın'ın örgüte katılan eski İsimlerden olduğunu belirterek Kobani'de tüm akademilerin üzerinde sorumlu olarak faaliyet yürütüğünü söyledi.

Sayın, örgüt mensubu birçok teröristin ifadelerinde de adı geçti. Teröristler ifadelerinde "Mizgin kod adlı örgüt mensubudur. 2007 yılı içerisinde Zap Eyaleti'nde Türk Güvenlik Güçlerine karşı eylemlerde bizzat yer aldığını kendi anlatımlarından biliyorum. Örgüt içerisinde üst düzey faaliyetlerini olduğunu duydum. Örgüt içerisinde ilk doçka kullanan kadın olduğunu biliyorum. 2015-2017 yılları arasında Suriye Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde faaliyet yürütürken kendisi de sözde Kobani sahasında olan tüm akademilerin sorumlusu olarak görev yapıyordu. 2019-2020 yıllarında YJA Star Genel Yürütme Konseyine düzenlemesinin yapıldığını öğrendim. halen aynı görevi yürütüyor." şeklinde adı geçti. Kadriye Sayın'ın İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de arandığı öğrenildi.

KAYNAK: A Haber