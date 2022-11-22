İBB'den öğretmenlere jest! 24 Kasım'da QR kodlu ödemeler ücretsiz olacak!

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe gününe denk gelen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler, Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri dijital öğretmen kartlarına iade edilecek. Ücretsiz geçişte herhangi bir limit de olmayacak.

21-27 KASIM TARİHLERİ ARASINDA İNDİRİM HAKKI KAZANACAKLAR

Ayrıca öğretmenler, 21-27 Kasım tarihleri arasında "İstanbul Kitapçısı" şubelerinden yapacakları alışverişlerde seçili kitaplara yüzde 25 indirim hakkı kazanacaklar.

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Yine 21-27 Kasım tarihleri arasında öğretmen ve birinci derece yakınları, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde de indirim hakkı kazanacak.