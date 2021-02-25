Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütüne üye olduğu bilinen kardeşi Nurettin Demirtaş tarafından kaleme alınan "Onur Borcu" isimli kitap, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İstanbul Kitapçısı'nın internet sitesinde satışa sunuldu. Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine eleştirilerin odağı haline gelen iBB'nin, bir süre sonra kitabı siteden kaldırdığı öğrenildi.

ONUR BORCU KİTABININ İÇERİĞİ

Terör soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütü propagandası yapma, suç ve suçluyu övme' suçlarından tutuklu olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kğitabın tanıtımında, şu ifadeler yer aldı:

Yakalanan teröristlerden Nurettin Demirtaş ile ilgili itiraf

"Borç nedir? kimedir? Borçluluk ülke ve halka karşı sorumluluk ile ilgilidir ve benim için mezara dek bitmeyecektir!

Bu bir onur borcudur... Bu kitap aslında 'önemsenmeyenlerin' kitabıdır. Devletin zirvesinde sık sık terör zirvesi yapılır. Bir çağrı yapmıştık 2007 yılında: Çatışmalı süreci bitirebiliriz, buna gücümüz vardır. Gelin demokrasi zirvesi yapalım!

Etkili olmadı. Belki de önemsenmedi.

Zaman yine demokrasi zirvesi yapma zamanıdır. Fakat bu kez tüm toplumsal kesimlerin katılımıyla yeni bir anayasa için!"

Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

PKK terör örgütünün yayın organlarında da sıklıkla karşılaşılan ve 6 - 8 Ekim olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Şiar kod adlı Nurettin Demirtaş'ın kitabının İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nın resmi web sitesinde satışa sunulması büyük tepkiye yol açtı.

19 Ocak 2015 tarihinde basıldığı bilinen kitap, Belge Yayınları'nın imzasını taşıyor.