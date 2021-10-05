İBB'den vatandaşlara müjdeli haber! İstanbul'un kurtuluşu olan 6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü 6 Ekim 2021 Çarşamba günü kutlanacak. Bu kapsamda İstanbul için çok önemli yer tutan bu özel günde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşları rahatlatacak bir adım geldi. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede,6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı ifade edildi.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

" İstanbul'un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz."

İstanbul'un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir.

Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.#tuhim@ietttr @metroistanbul @sehir_hatlari @ulasimistanbul pic.twitter.com/Ge2EnRTvAl — Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (@IbbTuhim) October 4, 2021

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması'nın 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmasının ardından İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği, 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. Daha sonra ise 6 Ekim 1923 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girmesinin ardından 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgali sona erdi. Bu kapsamda 6 Ekim 1923 İstanbul'un düşman işgalinden kurtulduğu yıl olarak kayıtlara geçmişti.