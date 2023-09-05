İBB’nin Feshane’deki sergisi başına dert açtı! Ekrem İmamoğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Feshane'de açılan ve müstehcenlik, çıplaklık ve dini değerlere hakaret içerdiği iddia edilen sergiye ilişkin soruşturma başlattı. Buna ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu ise açtı ağzını yumdu gözünü...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Feshane'de açılan ve müstehcenlik, çıplaklık ve dini değerlere hakaret içerdiği iddia edilen sergiye ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" adlı serginin müstehcenlik, çıplaklık ve dini değerlere hakaret içerdiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu dilekçede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tasavvuf Müzesi" yapılacak diyerek 4 yıl evvel kapatılan Feshane'de yaklaşık 1 ay önce "Ortadan Başlamak" adlı bir sergi açıldı. Bu sergide Eyüp El Ensari hazretlerinin türbesinin yanı başında sanat adı altında sergilenen, çıplaklık, müstehcenlik, sapkınlık içeren figürler, heykeller, fotoğraflar ve resimler bulunması kökü bu topraklara, milli ve manevi değerlere bağlı biz İstanbulluları derinden yaralamış, ziyadesiyle üzmüştür. Ahlaka ve adaba aykırı olan bu görüntülerin sergilenmesine sebep olan kişiler hakkında ceza verilmesini ve bu serginin kapatılmasını saygıyla arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

HALKI KİN DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyurusu incelemesi tamamlandı. Başsavcılıkça "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne yazı yazılarak söz konusu serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişi ya da kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi talep edildi.

İMAMOĞLU: UTANÇ VERİCİ

Soruşturmaya ilişkin konuşan İmamoğlu, "Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bir yanıyla şaşırtan, bir yanıyla da şaşırtmayan bir sürecin devamı bu. Öyle devasa bir suçlama ki 'halkı kin ve nefrete yönlendiren çalışmalar' diye niteleyen bir savcılığın ifade çağrısı" dedi ve şöyle devam etti:

"Şu atılan adımlara bakıyorum, Feshane'de açılan bir sergi üzerinden adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum, utanç verici.

Siz bütün dünyaya diyorsunuz ki; 'Arkadaş bizde demokrasi yok, hele sanata da bir saygı yok' vs. Böyle bir ortamı yaratıyorsun ki; kimse bu ülkeye gelmesin. Hükümetin içindeki aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize, milletimize bu denli kalıcı hasar vermeye hazır, tetikte bekleyen insanlara tedbir alsınlar.

Seçime gittikçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor. Demokrasi adına bir kepazelik."

KAYNAK: İHA

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