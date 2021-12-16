İBB’nin halk ekmek kuyruğu oyunu gün yüzüne çıktı!

Erken seçim açıklamaları ile gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi, halkı hükümete karşı manipüle etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin “halk ekmek kuyruğu" bir vatandaşın çektiği görüntüyü sosyal medyada yayınlamasının ardından ifşa oldu.

Halkın bir ekmeğe dahi muhtaç durumda olduğu algısı yaratılmaya çalışıldığı bu paylaşımla gözler önüne serildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yönetimindeki İstanbul’da Halk Ekmek kuyruğu oluştuğu, 'kriz' dolayısıyla ekmek bulunmadığı öne sürülerek hükümet hedef alınmış olsa da bugün, İçerenköy'de yaşayan bir vatandaş Twitter'da paylaştığı görüntülerde oynanan ekmek kuyruğu oyununu da gün yüzüne çıkarmış oldu.

"2 SAAT BOYUNCA BEKLEYEN VATANDAŞLAR VAR"

Paylaşımında söz konusu ekmek kuyruklarının ekmeğin bir haftadır geç gelmesinden kaynaklandığını ifade eden vatandaş, bu durumun bir haftadır böyle sürdüğünü vurguladı. Normal koşullarda saat 13.30’da gelmesi gereken ekmeklerin 14.30’da bile gelmediğine değinen vatandaş, ekmek kuyruğunun da bu yüzden meydana geldiğini aktardı.

“İnanın 2 saattir bekleyen var” diyen vatandaş, bir yetkilinin de ekmeğin neden geç geldiğine ilişkin açıklamada bulunmasını talep etti.