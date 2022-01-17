İBB'nin internet sitesinde büyük skandal! Ayasofya'nın cami olduğunu bir türlü kabullenemediler!

24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazıyla vatandaşa kapılarını açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kuran-ı Kerim tilavetiyle açılışı tamamlanan ibadethane, İBB'nin resmi internet sitesinde halen daha "müze" olarak değerlendiriliyor. CHP'li belediyenin bir türlü kabullenemediği gerçek, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

"ARTIK HERKESE AÇIK BİR İBADETHANE"

İBB'nin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni internet adresinde "Müze" olarak kaydetmesine, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi. Menüdeki skandal, "Orası eskiden müzeydi, yanına bile yaklaşamazdık. Artık herkese açık bir ibadethane. Bunu kabullenseniz iyi olur" yorumlarını da beraberinde getirdi.