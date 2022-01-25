İBB'nin kar küreme araçları yolda, Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı! Zincir bile takılmamış, bu mu kara hazırlık?

Tüm yurtta etkisini artıran kar yağışları İstanbul halkını zor durumda bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her ne kadar yağışlara hazırlıklı olduklarını söylese de görünen manzara bambaşkaydı. Yolların kapalı olması nedeniyle mahsur kalan binlerce vatandaş araçlarını yol kenarında bırakarak kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Karları temizlemesi beklenen küreme araçları ise yolda kaldı.

VATANDAŞ YOLLARDA MAHSUR KALDI

İstanbul'da yetkililerin defalarca kez uyarmasına rağmen kar yağışına karşı yeterli önlem alınmaması vatandaşı çileden çıkardı. Yollarda zamanında tuzlamanın yapılmaması nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken binlerce vatandaş mağdur oldu. Sosyal medyadan çağrıda bulunan vatandaşlar saatlerce yardım bekledi.

KAR KÜREME ARAÇLARI YOLDA KALDI

İstanbul'un birçok bölgesinde manzara değişmezken İBB'nin o kadar uyarıya rağmen hazırlık yapmadığı görüldü. Ortaya çıkan görüntülerde yolları açması beklenen kar küreme araçlarında zincir dahi olmadığı ve bu yüzden yolda kaldığı kaydedildi. Şoför mahsur kalan aracı kurtarmaya çalışırken yardım etmesi gereken vatandaşlardan yardım istemek zorunda kaldı.

LÜKS RESTORANDA KEYİF ÇATTI

Daha önce de Ekrem İmamoğlu'nun durum karşısında ne kadar umursama olduğu ortaya çıkan bir görüntüsü ile gözler önüne serilmişti. Vatandaşın en çok hizmete ihtiyaç duyduğu bu dönemde araçlarına zincir bile taktırma gayreti göstermeyen İmamoğlu, şehrin en lüks balık restoranlarından biri olan Kahraman Balık'ta yemek yerken görüntülendi.

"BU KADAR CAHİLLİK KABUL EDİLEMEZ"

İBB'nin kar yağışı karşısında bu kadar hazırlıksız olmasını ve çaresiz kalmasını eleştiren Melih Gökçek de sosyal medya hesabından tepkilerini dile getirdi. Belediye araçlarının yolda kaldığı videoyu paylaşan Gökçek, "Ekrem'in bir tane aracına zincir takılmamış, tamamına yakının ya yolda kalmış ya sağa sola çarpmış. Bu kadar cahillik kabul edilemez, işi bilmeyene teslim edersen olacağı bu. Çapsızlar" ifadelerini kullandı.