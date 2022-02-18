İBB'nin su fiyatlarına yüzde 175 zam talebi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerince reddedilince Ekrem İmamoğlu tehditlere başvurdu! Gerçek yüzü ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda, İBB yönetimi su faturalarına yüzde 175 zam talebinde bulundu. Bunun ardından, uçuk yüzdelik dilime onay vermeyen AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, İBB Başkanı'nı çılgına çevirdi. Üyelerin "Hayır" oyları ile çıkan sıfır zam kararının ardından İmamoğlu, soluğu İSKİ Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısında aldı.

TEHDİTLER SAVURDU

İBB yönetiminin su fiyatları için sunduğu yüzde 175'e varan zam talebinin AK Parti ve MHP'li meclis üyelerince reddedilmesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pek de hoşuna gitmedi. Alınan kararın ardından eli boş dönen İBB yönetimi, basın toplantısı düzenledi. İSKİ Genel Müdürlüğü'nde gazetecilere konuşan İmamoğlu, meclis üyelerine tehditler savurarak, "Bu karara oy veren, yani revize bütçeye yeni tarifeye ret oyu veren her üyeden rücu ettirilecek. Mahkemelerde hukuk önünde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. İnanın çok kısa vadede olacak bu. Şimdiden düşünün gelecek günleri." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN TEPKİ ALDI

Sosyal medya üzerinde yayılan basın açıklamasına vatandaştan tepki gelirken, "Her Şey Güzel Olacak deyip, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece zam talep ediyorsunuz, karşılığını vermiyorsunuz, bir de meclis üyelerini tehdit ediyorsunuz. Gerçek yüzünüz ortaya çıktı" isyanı dikkat çekti.