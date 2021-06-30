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  3. İBB'nin Sultanbeyli'deki metro inşaatında tepki çeken görüntüler! İş makineleri ağaçları kırdı

İBB'nin Sultanbeyli'deki metro inşaatında tepki çeken görüntüler! İş makineleri ağaçları kırdı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde İBB'nin yürüttüğü metro çalışmalarında ağaçların iş makineleri tarafından kırılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sultanbeyli ilçesinde yürütülen M5 Metro Hattı Çeşme Durağı İstasyonu inşaatındaki çalışmalar tepkilere neden oldu. Çalışmalarda bazı iş makineleri tarafından ağaçlar kırıldı. 

Ağaçların kırıldığı anlar bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

İşte bir vatandaşın çektiği görüntü:

İBB'nin Sultanbeyli'deki metro inşaatında tepki çeken görüntüler! İş makineleri ağaçları kırdı

MHP'Lİ GÜR: YAZIK GELECEĞİMİZ ÇALINIYOR

Görüntüler üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, "Sultanbeyli metro inşaatı. Yeşil adına dünyayı ayağa kaldıran sözde çevreciler, Kanal İstanbul’a çevre hassasiyetiyle karşı çıkanlar Sultanbeyli’de asil yüzlerini gösterdi. Elmas iddiasıyla yola çıkanların foyası dökülüyor. Yazık geleceğimiz çalınıyor. Neymiş konuşmakla olmuyormuş." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. 

İBB'nin Sultanbeyli'deki metro inşaatında tepki çeken görüntüler! İş makineleri ağaçları kırdı

İBB'nin Sultanbeyli'deki metro inşaatında tepki çeken görüntüler! İş makineleri ağaçları kırdı

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