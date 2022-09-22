İBB'nin teklifi UKOME'de kabul edildi! Deniz ulaşımına 7 yeni hat geliyor

İBB'nin UKOME'ye 7 ayrı deniz hattı oluşturulması teklifinin kabul edildi. İstanbul ulaşımına katkı sağlaması beklenen hatlar ve güzergahları belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İBB'nin teklifi UKOME'de kabul edildi! Deniz ulaşımına 7 yeni hat geliyor

İstanbul'un en büyük sorunu olan ulaşımın rahatlatılması için yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İBB, Avrupa ve Anadolu yakasındaki raylı sistemler ile İETT'ye entregre olacak 7 ayrı deniz hattının oluşturulması teklifini UKOME'ye sundu. Ulaşımda deniz araçlarının payını artıracak teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

İBB'nin teklifi UKOME'de kabul edildi! Deniz ulaşımına 7 yeni hat geliyor

DENİZ ULAŞIMININ ŞEHİR GENELİNE YAYILMASI AMAÇLANIYOR

Yapılacak yeni seferlerle deniz ulaşımının şehir genelinde yayılması, toplu ulaşımda deniz ve kara entegrasyonu sağlanarak erişilebilirliğin artırılması, çevreci, hızlı ve konforlu bir yolculuk sunulması amaçlanıyor.

İBB'nin teklifi UKOME'de kabul edildi! Deniz ulaşımına 7 yeni hat geliyor

YOLCU SAYISININ 270 BİNE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

İstanbul’da 48 hatta yapılan deniz yolu seferleriyle günlük ortalama 230 bin olan yolcu sayısının 7 yeni hattın devreye alınmasıyla yüzde 17 artırılarak 270 bine çıkartılması hedefleniyor.

İBB'nin teklifi UKOME'de kabul edildi! Deniz ulaşımına 7 yeni hat geliyor

YENİ HATLAR

Deniz ulaşımına eklenen 7 hat şöyle:

> Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

> Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

> Avcılar-Bostancı

> Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalı Ada

> Çengelköy-Kabataş

> Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

> Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş

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