9 yıllık aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show her cumartesi akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta bir çok konuğu ağırlayan İbo Show, bu akşam yeni bölüm ile ekranlara gelmemesi üzerine vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İBO SHOW BU AKŞAM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

İbo Show en son 31 Aralık 2020 yılbaşı özel bölümü ile ekranlara geldi. Cumartesi akşamları izleyici karşısında olan İbo Show yılbaşı nedeniyle perşembe günü yayınlandı. Bugün İbo Show yılbaşı özel bölümünün tekrarı ekranlarda yer alacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu hafta yılbaşı nedeniyle gününde değişiklik yaşanan programın yeni bölümü gelecek haftalar yine aynı saat ve gününde olması planlanıyor. Yaşanan bu durum bir defalığa mahsustu. İbo Show'un günü ve ya saatiyle ilgili bir değişiklik yapıldığı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı.