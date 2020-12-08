İbo Show bu hafta kim var? Bu hafta konukları kim? ‘İbo Show’ 9 yıllık aradan sonra yeniden izleyicilerle buluşuyor. Her bölümünde farklı konuklar ağırlayan Tatlıses'in 5. bölüm konukları da belli oldu. Peki İbo Show bu hafta kim var? Bu hafta konukları kim? İşte İbo Show 5. bölüm tanıtım fragmanı haberimizde...

İBO SHOW 5. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI

İBO SHOW BU HAFTA KİMLER VAR? BU HAFTA KONUKLAR KİM?

Star TV ekranlarında yayın hayatına yeniden başlayan İbo Show'a bu hafta Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ konuk olacak.