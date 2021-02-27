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İbo Show CANLI İZLE Star TV 27 Şubat Cumartesi full | Star TV CANLI İZLE linki YOUTUBE

İbo Show'un 27 Şubat konukları belli oldu. Yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek olan İbo Show'da birbirinden ünlü sanatçılar en güzel şarkıları seslendirecek. İbrahim Tatlıses’in bu haftaki konukları arasında Sevcan Orhan, Safiye Soyman gibi isimler bulunuyor. İşte İbo Show canlı izle Star TV 27 Şubat Cumartesi full...

İbo Show CANLI İZLE Star TV 27 Şubat Cumartesi full | Star TV CANLI İZLE linki YOUTUBE
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