Star TV'de ekranlarında izleyicisiyle buluşan 'İbo Show'un yeni bölüm konukları şöyle; Sevcan Orhan, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu ve Mümin Sarıkaya... Her hafta müzik, eğlence ve kahkahanın bir arada yaşandığı programın canlı ve tekrar izleme linkleri haberimizde...

İBO SHOW STAR TV CANLI İZLE 27 ŞUBAT CUMARTESİ

İBO SHOW 20 ŞUBAT TEKRAR İZLE YOUTUBE