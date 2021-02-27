İbo Show CANLI İZLE Star TV 27 Şubat Cumartesi full | Star TV CANLI İZLE linki YOUTUBE
İbo Show'un 27 Şubat konukları belli oldu. Yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek olan İbo Show'da birbirinden ünlü sanatçılar en güzel şarkıları seslendirecek. İbrahim Tatlıses’in bu haftaki konukları arasında Sevcan Orhan, Safiye Soyman gibi isimler bulunuyor. İşte İbo Show canlı izle Star TV 27 Şubat Cumartesi full...
Star TV'de ekranlarında izleyicisiyle buluşan 'İbo Show'un yeni bölüm konukları şöyle; Sevcan Orhan, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu ve Mümin Sarıkaya... Her hafta müzik, eğlence ve kahkahanın bir arada yaşandığı programın canlı ve tekrar izleme linkleri haberimizde...
İBO SHOW STAR TV CANLI İZLE 27 ŞUBAT CUMARTESİ
İBO SHOW 20 ŞUBAT TEKRAR İZLE YOUTUBE