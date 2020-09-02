İbrahim Tatlıses'in uzun yıllar boyunca reyting rekorları kıran kendi hazırlayıp, sunduğu İbo Show yeniden ekranlara dönüyor. Tatlıses'in yıllardır yapmayı planladığı İbo Show için imzalar atıldı. Peki İbo Show ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İbo Show geri mi dönüyor?

Yaşadığı silahlı saldırı sonrası sahnelere ve ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses uzun zamandır planladığı projeyi hayata geçirdi. İşte İbo Show hakkında detaylar..

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

GlobalMedya'nın yapımcılığını üstlendiği program için uzun süredir yaşadığı İzmir'den İstanbul'a gelecek olan Tatlıses yakında bir zamanda çekimlere başlayacak.

İBO SHOW HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Her hafta ünlü konukları ağırlayacak olan İbrahim Tatlıses, İbo Show için Star TV ile anlaştı.