İbo Show yılbaşı özel programı tanıtım fragmanı yayınlandı! İbo Show yılbaşı konukları

İbo Show yılbaşı özel programının konukları belli oldu. Usta isim ibrahim Tatlıses'in sunumu ile İbo Show yıllar sonra yılbaşı özel programı ile seyirciye müzik şöleni yaşatmaya geliyor. Peki İbo Show yılbaşı özel programının konukları kim? İşte İbo Show yılbaşı özel programı tanıtım fragmanı haberimizde...

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI FRAGMANI

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KONUKLARI

Yılbaşı özel yayını ile sevenleriyle buluşacak olan programın birbirinden özel konukları belli oldu.

İbo Show Yılbaşı Özel Programına Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer konuk oluyor.