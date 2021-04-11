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İbo Show'un 17 Nisan'da yayınlanacak yeni bölümünün konukları belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici olacak. Ayrıca İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' isimli parçayı da yeni bölümde seslendirecek.

İbo Show'un 17 Nisan'da yayınlanacak yeni bölümünün konukları belli oldu!

Türk müziğinin efsane ismi İmparator İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırının ardından 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara tekrar döndü. Star TV ekranlarında program sunan Tatlıses, eğlenceli sunumunun yanı sıra konuklarıyla da her haftaya damga vuruyor.

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici konuk olacak.

11 YIL SONRA İMPARATOR'DAN YENİ ŞARKI

Programın 22. bölümünde Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı şarkıyı seslendirecek. İmparator, yeni şarkısını 'Gelmesin' adıyla çıkaracak. İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 17 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de yayınlanacak.

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