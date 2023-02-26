İbraheem Jabaar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbraheem Jabaar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbraheem Jabaar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbraheem Jabaar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbraheem Jabaar 24 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ibraheem Olalekan Jabaar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbraheem Jabaar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbraheem Jabaar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İbraheem Jabaar'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbraheem Jabaar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbraheem Jabaar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbraheem Jabaar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbraheem Jabaar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Olisa FC

9 Şubat 2021 yılında Stellenbosch FC

İbraheem Jabaar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbraheem Jabaar şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

İbraheem Jabaar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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