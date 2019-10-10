İbrahim al-Asiri ABD Başkanı Donal Trump'ın "Dünyanın en tehlikeli adamı öldürüldü" açıklamasının ardından merak konusu oldu. İnternette birçok kişi İbrahim al-Asiri hakkında arama yapıyor. Peki İbrahim al-Asiri kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

İBRAHİM AL-ASİRİ KİMDİR?

İbrahim al-Asiri El Kaide lideri Usame bin Ladin'in 2011 yılında öldürülmesinden sonra dünyanın en tehlikeli teröristi olarak gösterilebileceği söylenen Suudi Arabistan doğumlu kişidir.

İbrahim al-Asiri patlayıcı madde üretimindeki becerisiyle biliniyordu.

İbrahim al-Asiri ürettiği "iç çamaşırı bombası"yla 2009 Noel'inde ABD'li bir yolcu uçağını düşürme noktasına getirmişti. Patlama, bombayı giyen gencin acemiliği nedeniyle atlatılmıştı.

İBRAHİM AL-ASİRİ HAKKINDA TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Trump, El Kaide lideri Usame bin Ladin'den sonra dünyanın en tehlikeli adamı olarak nitelendirilen İbrahim al-Asiri'nin ölünü doğruladı.

Trump, İbrahim al-Asiri'nin 2 sene önce Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir İHA saldırısında öldürüldüğünü teyit etti.