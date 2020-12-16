İbrahim Benter kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında sıklıkla aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuya ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

İBRAHİM BENTER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

58 yaşında olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşada doğdu. Annesi ve babası Baflıdırlar. Türk Maarif Kolejinde okudu. 1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu: 1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesinde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1994’da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.

BİRÇOK İDARİ MAKAMDA ÇALIŞTI

Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor. 2001-2012’de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesor, bölüm başkanı ve bircok idari makamlarda çalıştı. Eylül 2012’den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans’la çalıştı. Araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir.

GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTARACAK FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Akademik kariyeri dışında birçok sosyal, kültürel ve vakıf işleriyle meşgul oldu. Amerikada ve Kuveytte birçok vakıflarda aktif görevler aldı. 1996 da New York’ta talebe iken Amerika Kıbrıs Türk Talebeler Derneğini kurdu ve Amerikanın birçok yerinde öğrenim gören Kıbrıslı talebelerle irtibat kurarak Kıbrıs davasına faydalı olacak birçok faaliyetler yaptı. Bulunduğu değişik yerlerde özellikle gençlere yönelik İslami, Hristiyan ve Musevi kuruluşlarla çalışmalar düzenledi. Gençleri esrar vb kötü alişkanlıklardan kurtaracak ve eğitim konularında yardımcı olacak faaliyetler düzenledi.

FAKİR BÖLGELERE YARDIMLAR DÜZENLEDİ

Gönüllü olarak gençlere fen ve tenis dersleri verdi. Memphis şehrinde bir vakıf kurdu ve o bölgedeki insanlara hizmet verecek bir okul ve spor merkezi kurdu. Özellikle fakirlere sağlık konularında yardımcı olacak programlar düzenledi. Yaz programları düzenleyerek fakir bölgelerdeki lise talebelerinin yazları üniversitede araştırma laboratuvarlarında çalışarak hem para kazanmalarını ve hem de fen eğitimi alarak kaliteli üniversitelere girmelerini sağladı. Ortadoğu ve Afrika dahil birçok ülkede fakirlere yardım programları geliştirdi.

Kıbrısta veya başka bir yerde herhangi bir siyasi partiye üye değildir.

NE OLDU?

Eğitimini ABD’de alan ve yurtdışında 34 yıl tıp alanında araştırmalar yapan farmakoloji profesörü Dr. İbrahim Benter, 2015’te kalp, damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişini sağlayan protein zinciri Angiotensin’i keşfetti. Prof. Dr. Benter, ‘çivi enzim’ olarak adlandırılan Angiotensin yöntemiyle, hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini buldu.