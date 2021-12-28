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İbrahim Çelikkol - Mihre Çelikkol boşanıyor mu? İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol neden boşanıyor?

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un 2017 yılında hayatını birleştirdiği eşi Mihre Çelikkol ile ayrılacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki İbrahim Çelikkol - Mihre Çelikkol boşanıyor mu? İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol neden boşanıyor? Detaylar haberimizde...

İbrahim Çelikkol - Mihre Çelikkol boşanıyor mu? İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol neden boşanıyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un bir çocuğunun annesi olan Mihre Çelikkol ile 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığı iddia edildi. Biz de bunun üzerine İbrahim Çelikkol - Mihre Çelikkol boşanıyor mu? İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol neden boşanıyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

İbrahim Çelikkol - Mihre Çelikkol boşanıyor mu? İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol neden boşanıyor?

İBRAHİM ÇELİKKOL - MİHRE ÇELİKKOL BOŞANIYOR MU? 

39 yaşındaki oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

İbrahim Çelikkol - Mihre Çelikkol boşanıyor mu? İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol neden boşanıyor?

Bir süredir ayrılık haberleriyle magazin gündemine gelen çiftin 4 yıllık evliliği çatırdadı. Oğulları Ali için bir araya gelen ikili anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

İBRAHİM ÇELİKKOL VE MİHRE ÇELİKKOL NEDEN BOŞANIYOR?

2.Sayfa’nın haberine göre; çift aylardır evliliklerini kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ancak sorunları aşamayan ikili çareyi ayrılmakta buldu.

İbrahim Çelikkol - Mihre Çelikkol boşanıyor mu? İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol neden boşanıyor?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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