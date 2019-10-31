İbrahim El Haşimi kimdir?| IŞİD yeni lideri kimdir? | DEAŞ yeni lideri kim oldu?

İbrahim El Haşimi kimdir?
İbrahim El Haşimi kimdir? Reuters haber ajansının IŞİD'e ilişkin haberi sonrası Haşimi hakkında internette arama yapılmaya başlandı. Peki İbrahim El Haşimi kimdir? Detaylar haberimizde.
İbrahim El Haşimi kimdir? Reuters'in haberi sonrası merak ediliyor. İbrahim El Haşimi hakkında internette arama yapılıyor. Peki İbrahim El Haşimi kimdir? Ayrıntılar haberimizde.
İBRAHİM EL HAŞİMİ KİMDİR?
İbrahim El Haşimi; dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan, merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters'ın haberine göre IŞID'in yeni lideridir.
İbrahim El Haşimi, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümünün ardından IŞİD sözcüsü El Muhacir'in de öldürülmesi üzerine terör örgütünün başına geçti.
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