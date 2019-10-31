İbrahim El Haşimi kimdir?| IŞİD yeni lideri kimdir? | DEAŞ yeni lideri kim oldu?

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İBRAHİM EL HAŞİMİ KİMDİR?

İbrahim El Haşimi; dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan, merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters'ın haberine göre IŞID'in yeni lideridir.

İbrahim El Haşimi, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümünün ardından IŞİD sözcüsü El Muhacir'in de öldürülmesi üzerine terör örgütünün başına geçti.