Birçok film ve dizide rol alan usta oyuncu İbrahim Kalkan yaşamını yitirdi. Kalkan'ın ölümü meslektaşlarını üzerken oyuncunun biyografisi ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki İbrahim Kalkan kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? İşte merak edilen soruların cevapları...

İBRAHİM KALKAN KİMDİR? NERELİ?

İbrahim Kalkan 1949 yılında Çorum'un Osmaniye Köyü'nde dünyaya geldi. 1966'da İstanbul’a gelerek tiyatro oyunculuğuna başlayan Kalkan, "Set Oyuncuları" adıyla kurduğu tiyatro topluluğuyla "Suçlu Kim", "Kızıl Azap", "Mahallede Şenlik Var" adıyla kendi yazdığı oyunlarını sahneledi.

"Gönül Şarkıları", "Suya Düşen Gölgeler", "Ay Işığı Kan Kırmızı" isimli şiir kitapları da olan usta oyuncu, okullara yönelik, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olan Malazgirt, Söğüt, Fetih, Çanakkale ve Ankara konulu piyesler kaleme aldı.

Birçok film ve dizide rol alan Kalkan, 1987'den itibaren sinemada Minyeli Abdullah, Hasret, Halvet, Süleyman Nazif Belgeseli, Baba Evi, Bayram, Şark Kahvesi, Bizim Ev, Şengül Konağı gibi film ve dizilerde önemli roller üstlendi.

Kalkan'ın "Keloğlan Masalları", "Selahaddin Eyyubi", "Onlardan Biri", "Kahramanlarımız Şeyh Şamil", "Gökteki Ay Üşüyor", "Keloğlan'ın Fendi", "Muhabbet Faslı", "Barbaros Hayrettin Paşa", "Alparslan", "Ayrılık Vakti" ve "Medeniyet Belgesi Sanat" isimli kitapları da bulunuyor.

İBRAHİM KALKAN ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu İbrahim Kalkan, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının yaklaşık 1,5 yıldır kanserle mücadele ettiği de ifade edildi.