İbrahim Osman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Osman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Osman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Osman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Osman 19 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Osman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Osman'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Osman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Osman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbrahim Osman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Osman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Aralık 2019 yılında King Faisal

31 Temmuz 2020 yılında Asante Kotoko

8 Ekim 2021 yılında King Faisal

30 Haziran 2022 yılında Asante Kotoko

İbrahim Osman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Osman şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.