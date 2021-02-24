İbrahim Seten kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Neyle suçlanıyor? Tutuklandı mı?

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Türkiye'yi karıştırdı. Gazeteci İbrahim Seten'in çalıştığı dönemde 3'ü terör örgütü toplam 5 kişiyi sahte pasaportla yurt dışına çıkardığı iddia edildi.

İBRAHİM SETEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

İbrahim Seten'in kaç yaşında ve nereli olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan İbrahim Seten, Demirören Medya'ya girmeden önce Sabah Gazetesi'nde spor müdürlüğü yapmış, söz konusu görevi daha sonra Altan Tanrıkulu'na devretmiştir. Demirören Medya Grubuna bağlı şirketlerde 8 yıl çalışan İbrahim Seten, buradaki görevini tamamladıktan sonra son olarak Vatan Gazetesi'nde Spor Müdürlüğü yaptı. Kendisi daha önce kapatılan BİPSPOR'da müdürlük yapmıştır. Fenerbahçe karşıtlığı ile bilinmektedir.

Ocak 2019 yılında Hürriyet gazetesine transfer olmuş, 17 Nisan'da buradaki görevinden ayrılmıştır.

1992-1994 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Görev yaptığı kurumlar, Vatan, Yeni Yüzyıl, Sabah, Hürriyet ve BİP Spor'dur.

NEYLE SUÇLANIYOR? TUTUKLANDI MI?

İbrahim Seten, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan görev aldığı 1992- 1994 yıllarında hakkında insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldığı ve suçunu ikrar ettiği haberleri üzerine federasyon konuya ilişkin araştırma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan İbrahim Seten ve söz konusu dönemin Federasyon Başkanı Turgay Demirel olmak üzere diğer kişiler hakkında soruşturma yapılması için Cumhuriyet Savcıları göreve davet edildi.

Ayrıca çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İbrahim Seten'in tutuklanması için #ibrahimsetentutuklansın etiketi ile paylaşımlarda bulundu.

İBRAHİM SETEN HAKKINDA BELGELER