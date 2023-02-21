İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ile birlikte evlerinin kapılarını depremzedelere açtı

Kızı Dilan Çıtak'tan sonra İbrahim Tatlıses'de depremzedelere evlerini açarak bağrına bastı.

10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 'lık depremler sonucunda yaşanan mağduriyetler de depremzedeler için ülke ve millet olarak birlik beraberlik duygusu kapsamında birçok kampanyalar düzenlendi.

İBRAHİM TATLISES SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDU

Milletimiz ve birçok sanatçılarımız da bu kapsamda duyarsız kalmadı. Yaptıkları yardımların yanı sıra Dilan Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses evlerini de depremzedelere açtı. İbrahim Tatlıses bu kampanyaya destek vererek Bodrum'da bulunan 5 dairesini depremzedelere açtı. Sosyal medyadan açıklama yaparak "imkanınız varsa siz de evlerinizi açın" diyerek herkese çağrıda bulundu.