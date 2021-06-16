İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses’in bugün (16 Haziran Çarşamba) kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. İddialar sonrası İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? | İbrahim Tatlıses sağlık durumu son dakika gelişmesi merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

İBRAHİM TATLISES KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

İbrahim Tatlıses’in bugün fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Sosyal medyanın ardından basında da yer alan iddialar üzerine Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamada bulundu. Şarkıcının yakın dostu Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses’in kalp krizi geçirdiği iddiaları asılsız çıktı.

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA

İbrahim Tatlıses’in yakın dostu Mehmet Ali Erbil canlı yayınlanan bir televizyon programına bağlanarak sosyal medyada ve basında yer alan iddiaları yalanladı.

Erbil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İbrahim Tatlıses ile beş dakika önce konuştum. Hiçbir şeyi yok. Evinde ailesiyle birlikte. Adam işinin gücünün başında.”

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

Yıllar sonra İbo Show programıyla yeniden ekrana dönen İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, yorumuyla gönülleri fetheden şarkıcılardan biridir.

İbrahim Tatlıses hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İbrahim Tatlıses kimdir? Kaç yaşında? Nereli?