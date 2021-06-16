EURO 2020: İtalya– İsviçre maçı canlı izle | TRT 1 canlı izleİbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? | İbrahim Tatlıses sağlık durumu son dakikaSon dakika| Suçu üstüne aldı! Şenol Güneş'ten dikkat çeken açıklamaFED faiz kararını açıkladı! Yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttuTürkiye 0 - 2 Galler | MAÇ SONUCUSon dakika | Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya anlaştıMetroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek?Son dakika | Bakanlık açıkladı: Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı16 Haziran 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?35 yaş üstü aşı ne zaman? | 35 yaş üzeri aşı olabilir mi?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? | İbrahim Tatlıses sağlık durumu son dakika

İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? | İbrahim Tatlıses sağlık durumu son dakika

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in bugün (16 Haziran Çarşamba) kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. İddialar sonrası İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? | İbrahim Tatlıses sağlık durumu son dakika gelişmesi merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? | İbrahim Tatlıses sağlık durumu son dakika

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses’in bugün (16 Haziran Çarşamba) kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. İddialar sonrası İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? | İbrahim Tatlıses sağlık durumu son dakika gelişmesi merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

İBRAHİM TATLISES KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

İbrahim Tatlıses’in bugün fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Sosyal medyanın ardından basında da yer alan iddialar üzerine Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamada bulundu. Şarkıcının yakın dostu Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses’in kalp krizi geçirdiği iddiaları asılsız çıktı.

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA

İbrahim Tatlıses’in yakın dostu Mehmet Ali Erbil canlı yayınlanan bir televizyon programına bağlanarak sosyal medyada ve basında yer alan iddiaları yalanladı.

Erbil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İbrahim Tatlıses ile beş dakika önce konuştum. Hiçbir şeyi yok. Evinde ailesiyle birlikte. Adam işinin gücünün başında.” 

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

Yıllar sonra İbo Show programıyla yeniden ekrana dönen İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, yorumuyla gönülleri fetheden şarkıcılardan biridir.

İbrahim Tatlıses hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}İbrahim Tatlıses kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT