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  3. İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırı davasında önemli gelişme! Sır mektup ortaya çıktı!

İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırı davasında önemli gelişme! Sır mektup ortaya çıktı!

14 Mart 2011'de "İbo Show" program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve başından vurulan ünlü türkücü ağır yaralanmıştı. Riskli bir ameliyat geçirdikten sonra mucize bir şekilde hayata tutunan Tatlıses 'e suikast girişiminden 3 yıl önce yazılan tehdit mektubu yazdığı ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırı davasında önemli gelişme! Sır mektup ortaya çıktı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 10 yıl önce  "İbo Show" programının çekimlerinin ardından asistanı Buket Çakıcı ile çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırı davasında önemli gelişme! Sır mektup ortaya çıktı!

rahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırı davasında önemli gelişme! Sır mektup ortaya çıktı!

Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince; Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye dava açtı. İki zanlıya 15 yıla kadar hapis istendi.

İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırı davasında önemli gelişme! Sır mektup ortaya çıktı!

İbrahım Tatlıses geçtiğimiz ay Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası "Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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