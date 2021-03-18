İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar açıklandı: 30 yıl hapis

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 tarihinde Maslak'ta silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Tatlıses'in aracının taranmasına ilişkin görülen davada karar açıklandı. Abdullah Uçmak ve diğer 2 sanığın 30 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi.

SALDIRGANLARA 30'AR YIL HAPİS CEZASI

Tatlıses'in Maslak'ta program çıkışı içinde asistanı Buket Çakıcı, şoförü Hakan Çalışkan'ın da bulunduğu aracı silahlı kişilerce taranmıştı. Tatlıses'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin yeniden görülen davada, mahkeme heyeti sanık Abdullah Uçmak'ın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca diğer iki sanıkta ayrı ayrı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan bir başka sanık ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ile cezalandırıldı.

Dava daha önce Yargıtay tarafından 4 sanık yönünden bozulmuştu. Yargıtaydan dönen dosyada karar yeniden açıklandı. Duruşma İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, sanıklardan Abdullah Uçmak duruşmada hazır bulundu. Ersin Altun ise cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılım sağladı.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİN ANLAR

Savunmasında müşteki avukatın haddini aştığını söyleyen Abdullah Uçmak'a, müşteki avukatından tepki geldi. Müşteki avukatın "Sen nasıl konuşuyorsun" diyerek tepki göstermesi üzerine duruşma salonunda gergin anlar yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine sanık Uçmak ile müşteki avukatları salondan çıkarıldı. Duruşmaya yeniden dönülmesi üzerine Uçmak, savcının yeterli araştırmayı gerçekleştirmeden mütalaa hazırladığını iddia etti ve bilirkişi raporunun incelenmesini istedi.

UÇMAK "İSTESELER İKİSİNİ DE VURURLARDI"

Sanık Uçmak “Asıl hedef Tatlıses’in başından çıkan merminin parçalarıyla diğer kişilerin yaralanmış olabileceği görüntülerde bellidir. Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Takdir mahkemenindir” dedi.

Uçmak'ın avukatları tarafından FETÖ iddiası ortaya atıldı. Soruşturmanın FETÖ'cü savcılar döneminde hazırlandığı belirtildi ve dosyada yanlışlıklar olduğu vurgulandı. Ardından beraat kararı verilmesi talep edildi. Diğer sanık Emin Birdal ise “PKK terör örgütüne silah temin etme” suçundan 7 yıl 3,5 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.