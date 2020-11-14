Yıllar sonra STAR TV ekranlarında televizyona geri dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla milyonları ekran başına kilitledi. Programda, elinin titremesi ise merak konusu oldu. Peki, İbrahim Tatlıses'in eli neden titriyor? İbrahim Tatlıses neresinden vuruldu? Ne zaman vuruldu? İşte detaylar...

İBRAHİM TATLISES'İN ELİ NEDEN TİTRİYOR? NE ZAMAN VE NEREDEN VURULDU?

14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programının çıkışında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, başından vurulmuştu. Bu saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan İbrahim Tatlıses, uzun süre felçli kaldı. Başından yara alan Tatlıses'in beyni hasar aldı. Bundan dolayı ise Tatlıses'in elleri titriyor.

6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır, böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır. 6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir. Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı